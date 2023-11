O Governo vai voltar às negociações com os médicos. O ministro da Saúde admitiu que já esteve mais otimista, porque não tem visto"nenhuma aproximação" dos sindicatos às posições do Governo.

O ministro da Saúde anunciou esta sexta-feira que vai convocar os sindicatos dos médicos para uma nova ronda negocial após as Manuel Pizarro admitiu que já esteve mais otimista sobre as negociações com os médicos porque não tem visto do lado daqueles profissionais de saúde"Para ser franco já estive mais otimista porque, a verdade, o que eu tenho visto nos últimos meses é o Governo a aproximar-se das posições e das reivindicações dos médicos e tenho visto que do outro lado não há nenhuma aproximação em relação a questões que eu acho que, algumas delas, os portugueses compreendem muito bem", afirmou.A última reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos estava agendada para dia 8 de novembro, mas foi cancelada na sequência do primeiro-ministro, António Costa, ter pedido a demissã

:

SICNOTİCİAS: PCP acusa Governo de querer 'desmantelar' SNS e entregar Saúde aos privadosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Crise no Governo afeta negociações entre Ministério da Saúde e médicosManuel Pizarro reconhece que o limite temporal do Governo , fruto da demissão de António Costa, tem impacto na negociação entre o Ministério da Saúde e os médicos. Afirma que estão a avaliar as condições"para retomar ou não" as conversações.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Nova carreira de técnico auxiliar de saúde é criada em PortugalEstão concluídas as negociações para a criação da nova carreira de técnico auxiliar de saúde em Portugal. Cerca de 24 mil profissionais serão abrangidos por esta medida, que resultará em um aumento salarial de aproximadamente 100 euros mensais. A criação desta nova carreira era uma reivindicação antiga dos profissionais da área da saúde e está prevista no programa do Governo .

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Tiros em hospital e perda de contato com profissionais de saúdeDepois dos relatos de tiros disparados em algumas zonas da unidade hospitalar, a OMS já informou que perdeu o contato com os profissionais de saúde. Israel diz que vão providenciar incubadoras e comida de bebé ao hospital.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Alterações climáticas estão a custar vidas e afetar a saúde globalUm grupo de cientistas prevê uma subida de 370% nas mortes anuais por calor até 2050, se o planeta aquecer 2ºC. As ondas de calor cada vez mais frequentes podem causar insegurança alimentar a mais 525 milhões de pessoas.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Saúde mental no local de trabalho: um tabu enraizado na cultura nacionalFilipa Palha, presidente da Aliança Nacional para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho (ASM), destaca a falta de investimento na literacia em saúde mental em Portugal e o estigma relacionado ao tema. O 1.º Congresso Nacional de Saúde Mental no Local de Trabalho começa nesta sexta-feira.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »