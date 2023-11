Governo tenta repatriar portugueses em Gaza e confirma morte de luso israelitas

O Governo continua a tentar repatriar dois portugueses que estão em Gaza e as respetivas famílias. A operação de repatriamento visa também três familiares de palestinianos que vivem em Portugal. A comunidade israelita do Porto confirmou esta quarta-feira que desde o início do conflito no Médio Oriente já foram mortos nove luso israelitas mortos.

Nos últimos dias, a confirmação da morte de mais duas pessoas fez subir para nove o número de luso israelitas vítimas mortais no conflito entre Israel e o Hamas. Liraz Assulin Shitrit, de 38 anos, e Gilad Ben Yehuda, de 28 anos, estavam dados como desaparecidos. Liraz estava no festival de música em Israel a 7 de outubro e tinha sido capturada pelo Hamas. Há ainda outros três cidadãos luso israelitas por localizar. Um deles tem em marcha o processo de obtenção de nacionalidade portuguesa





