Governo saca 63 milhões de euros em IVA por dia

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de Gaza

Descida do IRS e aumento dos salários e pensões têm um apoio esmagador dos inquiridos, que defendem ainda mais reformas e uma atenção para o setor da Saúde. Líder do Chega terá colado cartaz na sala do PSD e não na sala do PS, como afirma.

ATELEVISAO: Iva Domingues defende José Alberto Carvalho: 'A humildade de reconhecer o erro'Iva Domingues destacou 'a capacidade de pedir desculpa' do jornalista da TVI.

ECO_PT: Contrato com IHRU garante IVA a 6% na recuperação de imóveisEmpreitadas fora de zonas de reabilitação urbana podem gozar da taxa reduzida do imposto desde que sejam contratadas pelo IHRU ou que integrem regimes especiais de apoio.

OBSERVADORPT: Estado fecha setembro com saldo positivo de 7,2 mil milhõesSaldo orçamental deu salto de 4,6 mil milhões num mês. A receita fiscal está a subir 7,8%, puxada pelo IRS e pelo IVA. Governo diz que números não reflectem todo o impacto das pensões e IVA zero.

RENASCENCA: Sindicatos dos médicos e Governo reúnem-se esta terça-feiraA Federa&231;&227;o Nacional dos M&233;dicos criticou o ministro da Sa&250;de por "n&227;o ter sido capaz de um acordo digno e sem artimanhas escondidas nas cl&225;usulas, com a justa atualiza&231;&227;o da grelha salarial para todos os m&233;dicos" do SNS.

RTPNOTICIAS: Pedro Nuno Santos contesta argumentos do Governo para privatizar a TAPO antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, não concorda com os argumentos para a privatização da TAP e contraria António Costa. Diz que é uma falsa questão, a preservação do Hub de Lisboa, ou seja, a base de operações da companhia aérea, como condição essencial para a venda da empresa.

RENASCENCA: Governo vai recorrer ao setor social para compensar quem não tem médico de famíliaMinistro da Sa&250;de lembra utentes que "ainda n&227;o t&234;m m&233;dicos de fam&237;lia" e anuncia que o Governo vai contratar ao setor social para garantir consultas de medicina geral e familiar.

