Governo regional vai reformular proposta para convencer oposição

O Orçamento dos Açores para 2024 foi chumbado na votação da generalidade. Os partidos que suportam o Executivo – PSD, CDS-PP e PPM – votaram a favor do documento, tal como o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega). Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PS votaram contra, enquanto os deputados únicos do PAN e do Chega abstiveram-se.

O Governo regional ficou assim a dois votos de garantir a aprovação, e o presidente do governo açoriano prepara agora uma segunda versão do documento para convencer a oposição, tal como o Expresso noticiou na semana passada. Entretanto, a Presidência da República anunciou que Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir com todos os partidos com assento no Parlamento regional já na próxima semana, quinta-feira (dia 30





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Orçamento dos Açores para 2024 tem mais seis milhões do que o inicialmente previstoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

IL dos Açores vai votar contra propostas de Plano e Orçamento para 2024“Este n&227;o &233; um or&231;amento favor&225;vel &224; IL, porque n&227;o &233; realista e continua a conter medidas e propostas que j&225; vem inscritas e n&227;o concretizadas desde 2021 e que nunca foram cumpridas", diz o deputado da Iniciativa Liberal no parlamento a&231;oriano, Nuno Barata.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

IL/Açores vai votar contra propostas de Plano e Orçamento para 2024O deputado da IL no parlamento açoriano anunciou o voto contra o Plano e Orçamento para 2024, alegando que as propostas são 'irrealistas', 'assistencialistas' e 'não retiram os Açores da pobreza'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

IL-Açores vai votar contra propostas de Plano e Orçamento para 2024“Este não é um orçamento favorável à IL, desde logo porque não é realista”, afirma o deputado único liberal, Nuno Barata.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

PS/Açores vai votar contra Plano e Orçamento da região para 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

PS/Açores vai votar contra Plano e Orçamento da região para 2024O PS/Açores vai votar contra as propostas de Plano e de Orçamento da região para 2024, por 'responsabilidade para com o futuro dos Açores', anunciou hoje o líder da estrutura partidária, Vasco Cordeiro.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »