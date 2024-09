Governo reúne-se com Chega e Iniciativa Liberal para discutir Orçamento do Estado

O Governo reuniu-se hoje com o Chega e com o Iniciativa Liberal para discutir o Orçamento do Estado. A reunião com o PS está marcada para sexta-feira. O Presidente da República espera que as negociações sejam construtivas. Na saúde, já foram vacinadas cerca de 55 mil pessoas, nesta campanha sazonal contra a covid-19 e a gripe. Marcelo deu o exemplo e apela à vacinação que é recomendada e gratuita para maiores de 60 anos.

Orçamento Governo Partido Socialista Chega Iniciativa Liberal Marcelo Rebelo De Sousa

