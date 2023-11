Governo português prioriza negociações salariais com sindicatos

Questionada sobre as prioridades do seu executivo até às eleições legislativas antecipadas de 10 de março, Mariana Vieira da Silva começou por acentuar que, neste momento, o Governo está em pleno exercício de funções.

O Governo vai dar prioridade imediata à conclusão de negociações salariais com sindicatos e, após a dissolução do Parlamento, ao cumprimento das metas para o quinto pedido de desembolso do Esta linha de atuação do executivo, depois da demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro no passado dia 7, foi transmitida pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa, no final da "Como aliás desta quinta-feira a aprovação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde bem demonstra, estamos a fechar todas as negociações sindicais que estavam no seu fim e que eram um compromisso do Governo para 202





