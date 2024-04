Governo português prepara terreno para não cumprir promessas eleitorais

O secretário-geral do PS advertiu hoje que o Governo está a "preparar terreno" para não cumprir promessas eleitorais como a valorização de carreiras e defendeu que o executivo está mais pressionado pelo seu programa do que pelo excedente orçamental. "Nós hoje assistimos ao início de um discurso e da preparação do terreno político para a não concretização de tudo aquilo que foi sendo prometido.

A valorização das carreiras e das grelhas salariais de diferentes grupos profissionais da administração pública não nasce depois do dia 10 de março, ela foi compromisso eleitoral de todos os partidos políticos, inclusivamente da AD", advertiu Pedro Nuno Santos numa conferência de imprensa na sede nacional do PS, em Lisboa

