Governo português muda logótipo e anuncia medidas de combate à corrupção

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou, esta quarta-feira, que foi aprovada a mudança do logótipo do Governo, que volta a ter a esfera armilar, com quinas, escudo e castelo. “Já tomámos decisões. A primeira foi alterar o logótipo que representa a República Portuguesa, repondo símbolos essenciais da nossa identidade, história e cultura.

O logótipo volta a ter esfera armilar com quinas, escudo e castelos, identidade em que o povo português se revê”, afirmou António Leitão Amaro, no briefing após a reunião do Conselho de Ministros. O governante adiantou ainda que o programa de Governo está já a ser preparado e esta primeira reunião serviu também para mandatar a ministra da Justiça para iniciar um processo de diálogo com todos os partidos, para elaborar um pacote de medidas de combate à corrupção. “Começámos a trabalhar num governo de mudança para os portugueses: um governo humildade e de diálogo, mas que se propõe a fazer mudança estrutural do paí

