Governo português estima gastar 98 milhões de euros por ano com revisão do sistema de avaliação da Função Pública

O Governo estima gastar 98 milhões de euros por ano, a partir de 2025, com a revisão do sistema de avaliação (SIADAP) da Função Pública que vai permitir que mais trabalhadores (60% em vez de 25%) progridam na carreira e com menos pontos (oito em vez de 10) , adiantou aos jornalistas a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, no final das reuniões com os sindicatos que marcaram o fim deste processo negocial.

O Executivo está agora em condições de aprovar o diploma antes da publicação do decreto da demissão, em inícios de dezembro. Mas a fatura de 98 milhões de euros só começará a ser paga em 2025 pelo novo Governo que sair das eleições antecipadas de 10 de março

