Governo português desiste de aumentar imposto para veículos antigos e poluentes

O governo português desistiu da proposta de aumentar o Imposto Único de Circulação (IUC) para veículos antigos e poluentes. O Partido Socialista, que tem a maioria no Parlamento, decidiu retirar a medida do Orçamento do Estado para 2023. Segundo os socialistas, muitas pessoas dependem de veículos ligeiros para se deslocarem ao trabalho ou para acederem aos transportes públicos, especialmente em áreas com pouca oferta de transporte.

