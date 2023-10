Governo limita hipótese de vender casa e reinvestir noutra habitação sem pagar IRS

Esquecer-se de atualizar nas Finanças a morada fiscal ou alterá-la por causa do dístico de estacionamento pode implicar, mais tarde, na venda do imóvel a impossibilidade de aceder ao regime de reinvestimento de mais-valias imobiliárias, com isenção de imposto, quando está em causa uma habitação própria permanente

Quando entrar em vigor do programa Mais Habitação, aprovado na semana passada pelo Parlamento, vai ficar mais limitada a possibilidade de ter isenção de IRS sobre as mais-valias realizadas com a venda de uma habitação própria permanente quando esse valor é reinvestido na compra de outra casa com o mesmo propósito.

O diploma deverá ser publicado em Diário da República nos próximos dias e, a partir do momento que tenha força de lei, há alterações às regras atuais que excetuam a tributação. Assim, o imóvel que for alienado tem de ter sido morada de família, com o respetivo domicílio fiscal declarado nas Finanças, nos dois anos antes da venda. headtopics.com

Descodificador: saiba o que muda no regime excecional que isenta de impostos as mais-valias imobiliárias Isenção sobre mais-valias imobiliárias: vender casa e reinvestir em habitação própria permanente fica mais limitado“Durmo quatro horas”, “estou altamente medicada”, “o stresse provoca coisas até na pele”: 52% dos juízes em risco alto de burnout“Durmo quatro horas”, “estou altamente medicada”, “o stresse provoca coisas até na pele”: 52% dos juízes em risco alto de burnoutWeb Summit: as críticas de Paddy Cosgrave a Israel são “um...

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

Deficiência: Eduardo é tetraplégico e espera há mais de um ano o financiamento prometido no PRR para obras em casa. Não é o únicoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

| A vida em Gaza | A petição contra o IUC | As contas da TAP, a compra da Altice e a inauguração do MAC/CCBSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Rendimentos médios e altos são os mais beneficiados com medidas no IRS, diz CFPSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Rock in Rio Lisboa: quando custa ver Ed Sheeran e quando são postos à venda os bilhetes diáriosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Guterres teve posição “equilibrada” e de “bom senso”, dizem ex-ministros e embaixadores, mas há quem recomende “contenção”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Para aumentar a competitividade, Nova SBE apresenta programa intensivo de gestão para pequenas e médias empresasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕