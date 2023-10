Governo italiano indica jornalista de direita para presidente da Bienal de Veneza

designou o jornalista e escritor Pietrangelo Buttafuoco (Catânia, 1963), conhecido pela sua vinculação a movimentos de extrema-direita e autor de uma "biografia-homenagem" a, foi o senador Raffaele Speranzon, eleito pelo partido da primeira-ministra, o Irmãos de Itália, o primeiro a ventilar a notícia, numa nota de imprensa que começou a circular na quinta-feira. "Estilhaçou-se mais um telhado de vidro.

A fundação que Buttafuoco vai liderar, e que soma já 128 anos de actividade, organiza as bienais de arte, arquitectura, cinema, dança e teatro que constituem uma referência internacional nestas diferentes áreas.

Foi presidente do Teatro Stabile de Catania, a sua cidade natal, de 2007 a 2012, e actualmente é presidente do Teatro Stabile d'Abruzzo de Aquila. Foi também um dos nomes propostos para presidente da região da Sicília pela Liga Norte de Matteo Salvini, actual vice-presidente do Governo e ministro das Infraestruturas e Transportes.Ao criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. headtopics.com

Fundação Clooney apresenta provas de crimes de guerra cometidos pela RússiaTr&234;s casos distintos foram apresentados na Alemanha, que tem estado ao leme de julgamentos por crimes de guerra e contra a humanidade com base no princ&237;pio da jurisdi&231;&227;o universal. Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Lisboa assina protocolo com Fundação Champalimaud para rastreios mamários gratuitosRastreios dirigem-se sobretudo a mulheres abaixo dos 50 anos e serão realizados nas instalações dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, nas Olaias. Deverão começar antes do final do ano. Consulte Mais informação ⮕

Carlos Lopes recebe troféu Fundação do DesportoO antigo atleta Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação Do Desporto' na IV Gala de Prémios Empresariais, na qual também FC Porto, Sporting e Benfica foram galardoados pelo ecletismo desportivo. Consulte Mais informação ⮕

Fundação Desporto. RTP recebe prémio 'Apoio ao Desporto'A Fundação do Desporto entendeu atribuir à televisão pública o Prémio 'Apoio ao Desporto' na Gala de Prémios Empresariais. Na mesma cerimónia, o campeão olímpico Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação do Desporto' e Benfica, Porto e Sporting foram todos galardoados, em nome do ecletismo no desporto. Consulte Mais informação ⮕

Pizarro fala em 'reunião positiva' com os médicos e garante empenho do GovernoO ministro da Saúde já reagiu às negociações desta quinta-feira entre o executivo e os médicos, garantindo que o Governo tem vindo a negociar com os sindicatos 'com grande seriedade e com grande rigor'. Consulte Mais informação ⮕

PCP lamenta chantagem sobre médicos e BE diz que Governo tem de cederVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕