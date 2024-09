Governo Israelita Discute Cessar-Fogo no Líbano

por Antena 1O Governo israelita confirma que estão a decorrer reuniões para discutir um eventual cessar-fogo no Líbano. A informação foi adiantada pelo próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que diz valorizar as iniciativas dos Estados Unidos para suspender os ataques no Médio Oriente, embora não faça, por agora, cessar os bombardeamentos.

Abdallah Bouhabib diz que a crise no Líbano ameaça agora todo o Médio Oriente. No discurso, criticou a destruição sistemática das aldeias fronteiriças libanesas e culpa Israel pela crise atual no país. Na quinta-feira, voltaram a soar as sirenes na cidade de Telavive. Foi disparado um míssil a partir do Iémen em direção a Israel, mas a defesa do país conseguiu neutralizar o ataque.

Netanyahu discursa esta sexta-feira na Assembleia-Geral das Nações Unidas. À chegada a Nova Iorque, foi recebido com manifestações contra a estratégia militar israelita.

Líbano Israel Cessar-Fogo Ataques ONU

