Governo israelita acusa Hamas de 'manipulação psicológica' sobre reféns

Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e GazaO líder do Hamas em Gaza tinha avançado que estava pronto para concluir"imediatamente" uma troca dos reféns por"todos os prisioneiros palestinianos" detidos por Israel. Yoav Gallant diz que o Hamas"usa cinicamente" os israelitas.O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant.

O ministro da Defesa israelita acusou este domingo o Hamas de"manipulação psicológica" sobre os reféns que detém, depois do movimento islamita ter dito estar pronto para os libertar em troca de todos os prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

"As histórias contadas pelo Hamas fazem parte da sua manipulação psicológica e esta pesa muito sobre toda a nação de Israel. O Hamas usa cinicamente aqueles que nos são queridos, percebe a dor e a pressão que causa", disse Yoav Gallant num encontro com representantes das famílias dos reféns, citado num comunicado do seu gabinete. headtopics.com

O líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, disse no sábado que está pronto para concluir"imediatamente" uma troca dos reféns mantidos pelo seu movimento por"todos os prisioneiros palestinianos" detidos por Israel.

Os últimos dados das autoridades israelitas indicam que são 239 as pessoas detidas em Gaza pelo grupo islamita palestiniano Hamas, feitas reféns nos ataques em território israelita no dia 07 de outubro. headtopics.com

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, disse que se"trata de 239 raptados, incluindo civis que são trabalhadores estrangeiros, cuja identidade é difícil de determinar e, portanto, de poder comunicar às suas famílias".

Pais do futebolista Luis Díaz raptados na Colômbia, mãe resgatadaTodos os agentes dispon&237;veis est&227;o a ser destacados para encontrar o pai de D&237;az, Luis Manuel D&237;az. Consulte Mais informação ⮕

Israel destrói 450 alvos do Hamas, não confirma ataques ao redor do maior hospital de GazaForças israelitas continuam a alegar que centro de operações do Hamas se situa sob o Hospital Al-Shifa. Milhares de palestinianos invadem armazéns da ONU em busca de mantimentos de sobrevivência. O relato de Catarina Santos, a enviada especial da Renascença ao Médio Oriente. Consulte Mais informação ⮕

Violentos combates entre o Hamas e exército israelita a norte da faixa de GazaHá relatos e informações de violentos combates em curso entre o Hamas e o exército israelita a norte da faixa de Gaza. A informação é revelada pelo próprio movimento islâmico que alega ter iniciado a resposta à incursão no terreno das forças de Israel. Consulte Mais informação ⮕

Israel destrói 450 alvos do Hamas, não confirma ataques ao redor do maior hospital de GazaFor&231;as israelitas continuam a alegar que centro de opera&231;&245;es do Hamas se situa sob o Hospital Al-Shifa. Milhares de palestinianos invadem armaz&233;ns da ONU em busca de mantimentos de sobreviv&234;ncia. Consulte Mais informação ⮕

Hamas diz ter lançado operação na retaguarda das forças israelitas em GazaOs enviados especiais da RTP, José Manuel Rosendo e Marques de Almeida, dão conta dos últimos desenvolvimentos do conflito entre Israel e o Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Sobe para mais de 7.700 número de mortos em Gaza, diz HamasH&225; mais de 3.500 crian&231;as entre as v&237;timas mortais. Consulte Mais informação ⮕