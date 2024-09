Governo financia reconstrução de casas afetadas por fogos

O Governo vai financiar até aos 150 mil euros a reconstrução das casas de primeira habitação afetadas pelos fogos. Cabe a cada proprietário construir a casa e se usar o apoio indevidamente é-lhe retirado pelo Estado. No caso da fuga de Vale de Judeus, o ex-diretor geral dos serviços prisionais garante que a fuga dos cinco presos não se deveu à falta de guardas, admitindo que pode ter tido origem numa falha de quem estava ao serviço.

