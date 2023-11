O governo estima receber 586 milhões de euros de imposto no próximo ano. A ANF já teve a oportunidade de apresentar as suas propostas aos grupos parlamentares de PS, PSD, Chega e PCP. Santos Silva não comenta declarações do Presidente da República e diz que 'Estado tem uma hierarquia'. Em causa estão as palavras que o Presidente da República dirigiu ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal. Antigo secretário-geral do PS salientou a sua amizade com Marcelo Rebelo de Sousa.

'Desta vez foi alguém do vosso lado que começou': As palavras de Marcelo ao chefe da missão diplomática da Palestina. Chefe da missão diplomática manifestou-se desapontado com as palavras do Presidente da República português. 'Não me deixo pressionar e quero que a Justiça faça o seu trabalho', afirmou Helena Carreiras. Presidente do PSD culpa António Costa pelo agravamento das desigualdades entre ricos e pobres. Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina

:

CMJORNAL: Municípios querem reaver 40 milhões de euros em IUCGoverno estima receber 586 milhões de euros de imposto no próximo ano.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Presidente da República critica Israel na questão dos colonatos ilegais e da morte de civisUma hora depois da conversa pública com o embaixador palestiniano, o Presidente da República voltou atrás para criticar Israel na questão dos colonatos ilegais e da morte de civis e dizer que o ataque terroristas do Hamas serviu de “pretexto” à reação israelita.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Presidente da República: 'Alguns palestinianos não deviam ter começado esta guerra com Israel'Marcelo Rebelo de Sousa considera que é preciso condenar a violência dos dois lados, 'se queremos ser justos'. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Partidos à esquerda juntos na crítica às declarações do Presidente da RepúblicaPara o Bloco de Esquerda, as palavras de Marcelo 'envergonham Portugal' e do lado do PCP, Paulo Raimundo diz que Presidente 'está a esquecer contexto histórico do conflito'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Santos Silva não comenta declarações do Presidente da República e diz que 'Estado tem uma hierarquia'Em causa estão as palavras que o Presidente da República dirigiu ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Santos Silva não comenta declarações de Presidente da República e diz que 'Estado tem uma hierarquia'O presidente da Assembleia da República escusou-se a comentar as palavras que o Presidente dirigiu ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal, que 'o Estado tem uma hierarquia'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »