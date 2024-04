Governo estima excedente orçamental de 0,3% do PIB este ano

O Governo estima sem novas medidas, um excedente orçamental de 0,3% do PIB este ano, ligeiramente acima dos 0,2% inscritos no Orçamento do Estado, mas abaixo dos 0,8% projetados no programa eleitoral da Aliança Democrática , mantém o crescimento da economia em 1,5% e a estimativa de desemprego nos 6,7% para este ano.

No cenário de políticas invariantes, a previsão do Ministério das Finanças para este ano situa-se uma décima acima dos 0,2% inscritos no Orçamento do Estado, mas abaixo dos 0,8% projetados no programa eleitoral da AD., tendo por base a informação disponível até 31 de março. Tendo por base estas expectativas, o executivo desenhou o cenário com um preço de 75,1 dólares por barril para 2025, descendo consecutivamente até aos 69,1 dólares em 2028."Um cenário em que o preço do petróleo se situe 20% acima do assumido no cenário base implicaria um efeito negativo de 0,2 p.p. no crescimento em volume do PIB em 2024, dissipando-se este efeito nos anos seguintes", indicou.

No documento, o Governo refere que a inflação em 2024 aumentará temporariamente no início do ano refletindo o fim da medida IVA zero, a subida dos preços da eletricidade em janeiro e efeitos base. A projeção da inflação para 2024 inscrita no PE distancia-se dos 3,3% projetados pelo anterior governo quando em outubro apresentou a proposta do OE2024, mas surge em linha com o que esperam vários organismos que já atualizaram as suas projeções este ano, nomeadamente o BdP, com 2,4%; o CFP, com 2,6%; e a Comissão Europeia, com 2,3%.

Na informação relativa ao procedimento por défice excessivo, remetida em 25 de março pelo anterior Governo a Bruxelas, a previsão para este ano apontava exatamente para um peso da dívida de 95,1%, abaixo dos 98,9% inscritos no Orçamento do Estado para 2024 , devido a um ponto de partida melhor do que o esperado e um excedente orçamental maior do que o projetado.

Governo Excedente Orçamental PIB Crescimento Econômico Desemprego Programa De Estabilidade Comissão Europeia

