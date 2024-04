Governo estima excedente orçamental abaixo do projetado

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em SydneyPassos Coelho diz que Montenegro tem-se desligado de siFrancisco Monteiro aparece ao lado de beldade que se separou recentemente de cantor famosoMargarida Castro, concorrente do 'Big Brother', revela que quase morreu às mãos do ex-namorado"Ele já não vai aparecer": Pai de jovem desaparecido no mar em Gaia perde esperança de encontrar o...

O Programa de Estabilidade baseia-se num cenário de políticas invariantes e por isso ainda não tem em conta o impacto de novas medidas de política, como a anunciada descida do IRS.

Governo Excedente Orçamental PIB Programa Eleitoral Aliança Democrática

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Montenegro leva elenco do governo da Aliança Democrática a BelémO presidente da Iniciativa Liberal dirá sim a aumentos para forças de segurança e para a regularização da carreira dos professores, mas quer ver contas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Seis deputados da Aliança Democrática passam para o novo GovernoNomes podem mudar com nomeação de secretários de estado.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Resultados publicados em Diário da República confirmam vitória da Aliança DemocráticaPS foi o segundo partido mais votado com 27,98% e 78 deputados.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Aliança Democrática ganhou pela margem mais curta em toda a democraciaResultados foram publicados este sábado em Diário da República.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Aliança Democrática vence eleições legislativas em PortugalA Aliança Democrática (AD) venceu as eleições legislativas de 10 de março com 28,83% dos votos e 80 deputados, de acordo com o mapa oficial hoje publicado em Diário da República.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Semana marcada por estreia desastrosa da Aliança Democrática e ataque do Irão a IsraelA estreia “desastrosa” da Aliança Democrática, o lançamento do livro “polémico” por Passos Coelho e a luta contra carta europeia por Montenegro marcaram a semana. Marcelo condecorou Spínola sem divulgar e ficou a saber-se que a Euronews foi comprada com dinheiro da Hungria. Já no Médio Oriente, o Irão atacou Israel e o que deve fazer Portugal? A opinião de Ana Gomes. Ao domingo à noite tem encontro marcado na SIC Notícias para analisar os temas que marcam a semana

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »