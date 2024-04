Governo entrega novo Programa de Governo ao Parlamento

O Executivo de Luís Montenegro entregou ao Parlamento esta quarta-feira, 10 de abril, o novo Programa de Governo depois de ter sido aprovado ao início da manhã em Conselho de Ministros e na véspera de dois dias consecutivos de debate.

O documento de 185 páginas celebra as promessas feitas pela Aliança Democrática, durante a campanha eleitoral, mas inclui também 'mais de 60 propostas dos outros programas de partidos com assento parlamentar', representando aos olhos do Governo um programa de 'mudança mas também de diálogo'. Pela mão do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, foi entregue esta quarta-feira ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, uma 'pen' e um exemplar impresso do, que viria a ser apresentado mais tarde como 'um programa de Governo para um país aberto, global, empenhado no europeísmo, na transição digital e energético e um empenho muito grande no combate à corrupção', pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, durante uma conferência de imprensa

