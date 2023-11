Governo e sindicatos dos médicos ainda não chegaram a acordo, salários continuam a afastar as partes, nova reunião ocorre na terça-feira

Houve uma aproximação relativamente ao número de horas trabalhadas por semana e também no número de horas extraordinárias. Mas a proposta de aumento de vencimento base do ministério da Saúde não satisfaz os médicosSindicatos dos médicos e o ministro da Saúde voltam a reunir-se na terça-feira, depois de suspensa mais uma ronda negocial para repor o normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.

Joana Bordalo e Sá referiu"um compromisso" do Governo para repor o horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho nos serviços de urgência. "Está nas mãos do Governo o aspeto que tem a ver com os salários dos médicos que, como eu disse, sofreram uma erosão de 22% nestes últimos anos", frisou o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha.

Em relação ao salário base, o ministro da Saúde notou que"a solução tem de se encontrar no seu equilíbrio". Quanto à reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos, Pizarro sublinhou que o"acordo será feito de forma global":"Esse era um dos temas muito difíceis desta negociação, como é que nós podíamos ao mesmo tempo fazer uma redução do horário de trabalho e garantir que o SNS não perdia nada da sua capacidade de resposta". headtopics.com

