O Governo e Rui Moreira querem resolver o “inferno” do trânsito na VCI : tudo indica que a solução está nas portagens Foi criado um grupo de trabalho durante a pandemia, foram sugeridas medidas para a taxação e portagens à volta da VCI , mas nada saiu do papel – o Governo prometeu aos municípios do Grande Porto que dará soluções até ao final do ano.

Governo promete 'solução definitiva' para a VCI no Porto até final do anoO ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, prometeu hoje uma 'solução definitiva' quanto ao tráfego na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, até final do ano, após se reunir com os autarcas da área metropolitana.

Governo promete 'solução definitiva' para a VCI no Porto até final do anoMiguel Pinto Luz diz que tema do trânsito na VCI e nas vias que a alimentam é uma 'prioridade total' para o executivo PSD/CDS-PP.

O Governo e Rui Moreira querem resolver o “inferno” do trânsito na VCI: tudo indica que a solução está nas portagens (e explicamos porquê)Foi criado um grupo de trabalho durante a pandemia, foram sugeridas medidas para a taxação e portagens à volta da VCI, mas nada saiu do papel – o Governo prometeu aos municípios do Grande Porto que dará soluções até ao final do ano.

