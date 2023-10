Governo e PR vão continuar a interagir para 'chegar a bom resultado' reage PS

28/10/2023 00:19:00 / Fonte: RTPNoticias

O líder parlamentar do PS manifestou-se hoje convicto que Governo e Presidente da República vão continuar a interagir, na sequência do veto sobre a privatização da TAP, no sentido de 'chegar a um bom resultado' neste processo.