Governo e médicos ainda sem acordo. O que exigem os médicos?

A reunião de Manuel Pizarro com o SIM e a FNAM para chegarem a um acordo que reponha o normal funcionamento no SNS começou pelas 16h00 de domingo e durou cerca de 9 horas, tendo terminado sem nenhuma decisão. Terça-feira haverá nova ronda negocial., Manuel Pizarro recebeu os sindicatos e, após 9 horas de reunião, ainda não há um entendimento para pôr fim à contestação dos médicos.

Mas essa é uma linha vermelha para os sindicatos que voltam ao Ministério da Saúde na próxima terça-feira, numa reunião marcada para as 14h30. Em matéria salarial, os médicos exigem um aumento transversal de 30%. Até onde é que o Governo está disposto a ir?

O ministro da Saúde propõe um aumento do salário base de cerca de 5%. Muito aquém do pretendido pelos sindicatos. headtopics.com

Área de suporte do Castelo de Santa Maria da Feira aluiu durante a madrugadaZona estava a ser intervencionada para consolida&231;&227;o estrutural e reabilita&231;&227;o da muralha do Pa&231;o do Castelo de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo faz ruir parte da muralha do Castelo da FeiraOs destro&231;os da muralha ficaram circunscritos ao per&237;metro das obras de consolida&231;&227;o e reabilita&231;&227;o que “estavam prestes a terminar”. Consulte Mais informação ⮕

SEF oficialmente extinto, AIMA toma o seu lugar. O que sabemos sobre a nova agênciaAlgumas perguntas e respostas sobre o processo de extin&231;&227;o do SEF e a transi&231;&227;o de compet&234;ncias para a Ag&234;ncia de Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo e outros organismos. Consulte Mais informação ⮕

Parlamento inicia o primeiro de dois dias de debate da proposta de 0E2024A vota&231;&227;o na generalidade da proposta or&231;amental para 2024 est&225; prevista para ter&231;a-feira. Ao in&237;cio da tarde desta segunda-feira, o debate dever&225; come&231;ar com uma interven&231;&227;o do primeiro-ministro, Ant&243;nio Costa. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPMarcelo Rebelo de Sousa solicita clarifica&231;&227;o de tr&234;s aspetos. Consulte Mais informação ⮕

Carta de candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos oficialmente apresentadaA FIFA j&225; atribuiu a organiza&231;&227;o do Mundial 2030 a esta candidatura. Consulte Mais informação ⮕