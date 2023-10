Governo dos Açores estima aumento de 56,6 ME nas receitas fiscais em 2024

"Em 2024, a receita fiscal deverá refletir um crescimento correspondente a 56,6 milhões de euros (7,1%) face à estimativa da receita para 2023, prevendo-se que atinja os 857,6 milhões de euros. Excluindo o valor do IVA , a receita fiscal observa um acréscimo de apenas 3,6%", lê-se na proposta de Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2024, a que a Lusa teve acesso.

Os impostos diretos (296,4 milhões), onde se incluem o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), sobem 1,8%. Quanto ao IT, o documento estima "um crescimento previsional, em termos absolutos, de 5,6 milhões de euros", para 58,1 milhões, resultante "da trajetória prevista para o consumo privado, bem como da atualização das taxas de imposto propostas".

A proposta de orçamento prevê uma "oscilação marginal positiva de 0,2 milhões de euros" no Imposto sobre Veículos (ISV), que atinge os 4,2 milhões de euros (mais 5%), e um incremento de 0,6 milhões de euros no Imposto Único de Circulação (IUC), para 11,6 milhões (mais 5%). headtopics.com

As estimativas do executivo açoriano apontam para uma receita de 31 milhões de euros de Imposto do Selo (IS) em 2024 (mais 5%), que "radica, sobretudo, na continuidade do crescimento associado às operações financeiras, seguros e aquisição de imóveis, cujo impacto já se reflete na execução orçamental do presente ano económico".

O executivo justifica este aumento "tanto pelo incremento da população empregada, como pela subida da massa salarial aferível através da remuneração bruta mensal média por trabalhador, refletindo também as alterações contidas na proposta de Orçamento do Estado para 2024". headtopics.com

