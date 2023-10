Governo dos Açores aposta no Construir 2030 para potenciar economia regional

O Governo dos Açores vai apostar em candidaturas ao sistema de incentivos Construir 2030 para fomentar o"potencial económico" regional e a coesão interna, de acordo com a proposta do Plano de Investimentos para 2024.

O executivo açoriano destaca na proposta de Plano de 2024 que "para alavancar os níveis de produtividade na região, essenciais a um crescimento económico sustentável, é indispensável que as empresas regionais, a par da contratação de novos trabalhadores, promovam a formação de todos os seus colaboradores".

O documento salvaguarda que o executivo pretende "promover a transição para a economia circular, favorecendo práticas, ações e comportamentos sustentáveis para aumentar a eficiência dos recursos das micros, pequenas e médias empresas".

Na proposta do Plano de Investimentos de 2024 avança-se ainda com "uma forte aposta no desenvolvimento do espírito empreendedor dos jovens" para "fomentar uma cultura empresarial baseada no conhecimento e na inovação".

"O trabalho em curso levará a que seja possível a sua disponibilização às empresas, através de fundos de capital específicos e/ou da rede de bancos comerciais com presença na região", salvaguarda-se no documento.

Serão também promovidas campanhas de dinamização do comércio tradicional, tendo em vista a "criação de dinâmicas proativas das micro e pequenas empresas e a dinamização dos centros urbanos, e encetadas campanhas de sensibilização junto da população".

