Governo do Hamas eleva número de mortos em Gaza para 12 mil

O Governo do Hamas elevou esta sexta-feira o número de mortos na Faixa de Gaza para 12 mil, em resultado da guerra iniciada em 07 de outubro entre Israel e o movimento islamita palestiniano. Entre as mortes registadas até à data incluem-se cinco mil crianças e 3.300 mulheres e cerca de 30 mil pessoas ficaram feridas, detalhou o Governo palestiniano do Hamas.

O Ministério da Saúde, por sua vez, afirma que dezenas de corpos estão espalhados nas ruas do norte da Faixa de Gaza e que é impossível contá-los devido à intensidade dos ataques israelitas. O número real de vítimas em Gaza é"provavelmente muito superior" aos anunciados, uma vez que a atualização dos dados esteve parada por cinco dias devido ao colapso das comunicações no enclave, segundo a ON

RENASCENCA: Reféns com nacionalidade israelita e portuguesa levados para a Faixa de GazaIdan Shtivi estará entre os três reféns com nacionalidade israelita e portuguesa que se acredita terem sido levados a 7 de outubro para a Faixa de Gaza . Omri Shtivi diz à Renascença que os contactos com as autoridades portuguesas têm partido sempre das famílias das vítimas.

RTPNOTİCİAS: Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAs telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza .

SICNOTİCİAS: Corpo de refém do Hamas é encontrado por exército israelitaO exército israelita anunciou ter encontrado o corpo de Noa Marciano, refém do Hamas em Gaza . O grupo islamista alega que ela foi morta por um bombardeamento israelita.

SICNOTİCİAS: Major-general João Vieira Borges analisa os pontos relevantes no conflito Israel-HamasO major-general João Vieira Borges analisa os pontos mais relevantes no conflito entre Israel e Hamas , incluindo o ataque ao hospital al-Shifa e a falta de informações sobre os reféns capturados pelo Hamas .

PUBLİCO: Hospital Al-Shifa utilizado como quartel para o HamasAs suspeitas de que o Hospital Al-Shifa está a ser utilizado como quartel para o Hamas têm quase dez anos. Um relatório confirma que as forças do Hamas usaram áreas abandonadas do hospital para deter, interrogar, torturar e infligir maus tratos a suspeitos.

DNTWİT: Forças israelitas encontram armas e centro operacional em hospital de GazaOs Estados Unidos acusaram o Hamas de utilizar as unidades de saúde para operações militares, tese comprovada pelo exército israelita, que diz ter encontrado munições, armas e um centro operacional.

