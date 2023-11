Governo diz que novo dono da Efacec se comprometeu a manter empregos

O governante admitiu, contudo, que"eventualmente poderá haver um ajustamento pontual", mas acrescentando que o fundo de investimento Mutares disse ao Governo que quer"reforçar postos de trabalho de engenharia" e tem previstos programas de requalificação profissional.

O Estado pôs mais 160 milhões de euros na empresa, tendo esta quarta-feira o Governo explicado que sem 'limpar' a situação financeira da Efacec não a conseguiria vender. Este valor soma-se aos 200 milhões de euros que o Estado já pôs na empresa nos últimos 20 meses (para pagar custos fixos, desde logo salários). Ainda na esfera do Estado, o Banco de Fomento tem 35 milhões de euros em obrigações (convertíveis em capital) da Efacec.

A Mutares prevê que a Efacec atinja o equilíbrio em cinco anos ('breakeven') e tem a obrigação de se manter na empresa pelo menos durante três anos (sem vender). Também na conferência de imprensa, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, explicou ainda que no negócio ficou acordado uma possibilidade de recuperação do dinheiro investido pelo Estado (num mecanismo de cascata), podendo o Estado recuperar dois terços dos lucros de uma venda e 75% de uma eventual distribuição de dividendos ou caixa (no prazo de cerca de cinco anos).

O secretário de Estado vincou ainda, por várias vezes, que desde que foi nacionalizada a Efacec pagou ao Estado cerca de 100 milhões de euros em IRS e Segurança Social.

