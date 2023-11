Governo disponível para dizer “sim” às reivindicações, mas “tem de haver compensação”

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.À entrada para a reunião com os sindicatos médicos, o ministro da Saúde afirmou que foi feita “uma enorme aproximação ao que são os pedidos dos médicos”.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto de a proposta que enviou aos sindicatos não ter referências a aumentos salariais transversais para todos os médicos, o ministro referiu que o que já foi apresentado “suplantava em muito as reivindicações sindicais”. “Naturalmente, uma vez mais, indexadas” a um “maior acesso dos portugueses a cuidados de saúde e uma capacidade aumentada de reorganizar o SNS”.

Também à entrada para a reunião, a presidente da Federação Nacional dos Médicos reafirmou que a proposta enviada não se aproxima do que pedem os médicos. headtopics.com

Em relação aos médicos que não fazem urgência, o processo de redução do horário até às 35 horas “iria demorar pelo menos uns cinco ou seis anos”. “E ia estar dependente de métricas e de organização do serviço, por exemplo, do tempo para uma primeira consulta, coisa que não depende do médico.”

Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, afirmou que as exigências colocadas para a redução do horário de trabalho semanal e do horário feito na urgência “não fazem qualquer sentido”. “Reafirmamos uma grande vontade de chegar a acordo, mas tem de ser um acordo em que os médicos se revejam”, disse. headtopics.com

“Quando o ministro diz que uma proposta não pode pôr em causa a capacidade do SNS, está a esquecer-se que faz parte de um Governo que está a exercer há oito anos”, apontou Jorge Roque da Cunha, referindo que a redução do horário de trabalho não vai causar maior perturbação. “Se houver uma diminuição da

