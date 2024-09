Governo Define Parâmetros de Qualidade para Serviço Universal dos CTT

O Governo publicou esta segunda-feira uma portaria que define parâmetros de qualidade de serviço, indicadores e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço universal pelos CTT , que a empresa considerou “uma evolução muito positiva”.

Assim, “por forma a contribuir para uma melhor avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como para incentivar a melhoria da sua concretização, na presente definição de PQS efetiva-se uma redução do número de indicadores, que passam de 24 para sete”, indicou, procedendo ainda, “a uma simplificação na sua definição”.

permitir um melhor acompanhamento do respetivo cumprimento, reduzindo a complexidade do processo de monitorização Assim, “em consequência, determina-se que os anteriores IQS e objetivos de desempenho mantêm-se até 31 de dezembro de 2024, devendo os novos IQS aplicar-se a partir de 1 de janeiro de 2025 e até ao final da vigência do contrato de concessão”, lê-se no documento.

CTT Serviço Universal Qualidade De Serviço Parâmetros Portaria

