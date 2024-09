Governo define parâmetros de qualidade de serviço para os CTT

Colisão entre dois carros seguida de incêndio provoca uma vítima carbonizada em EsposendeMulher de 40 anos e criança de oito encontradas mortas numa propriedade em InglaterraCão persegue tubarão numa praia em EspanhaLuisinha Oliveira e José Condessa: a foto que todos esperavam!"Tentei o meu melhor": Suspeito de ataque a Trump escreveu carta a descrever o planoCasal de ladrões em fuga atropela duas militares da GNR em...

Assim,"por forma a contribuir para uma melhor avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como para incentivar a melhoria da sua concretização, na presente definição de PQS efetiva-se uma redução do número de indicadores, que passam de 24 para sete", indicou, procedendo ainda,"a uma simplificação na sua definição".

Por outro lado, destacou,"existem vantagens na vigência dos novos PQS e respetivos objetivos de desempenho ocorrer no início de um ano civil, a fim de permitir um melhor acompanhamento do respetivo cumprimento, reduzindo a complexidade do processo de monitorização", sendo que"um período de vigência superior a três anos permite uma maior estabilidade e previsibilidade".

CTT Qualidade De Serviço Portaria Governo Serviços Postais

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governo publica novas regras para serviço postal que CTT consideram positivasPortaria define parâmetros de qualidade de serviço, indicadores e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço universal.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo Define Parâmetros de Qualidade para Serviço Universal dos CTTO Governo português publicou uma portaria que define os parâmetros de qualidade de serviço, indicadores e objetivos de desempenho do serviço universal prestado pelos CTT. A empresa considerou a medida uma evolução positiva.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

CTT de Famões recebem 156 mil euros falsos em 2 diasEncomenda suspeita com 300 notas falsas de 20 euros levou a chamar pela segunda vez os inspetores da Polícia Judiciária.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

4ª edição dos CTT e-Commerce Awards já está em andamentoAs candidaturas para a nova edição do projeto que tem o Expresso como media partner podem ser entregues até 21 de outubro. O concurso volta a ser destinado a empresas portuguesas e espanholas

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

CTT em Odivelas detetam encomenda com 150 mil euros em notas falsasAutoridade Tributária foi acionada.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo falha quase 70% das medidas urgentes para a SaúdeO Governo definiu 15 medidas urgentes a implementar no prazo de três meses no setor da saúde, mas apenas cinco (30%) eram dadas como concluídas até à tarde desta quarta-feira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »