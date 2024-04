Governo de Montenegro substitui símbolo oficial

Como primeiro ato oficial, o Governo de Luís Montenegro substituiu o símbolo oficial. “O logotipo volta a ter a esfera armilar, com escudo, quinas e castelos”, explicou o ministro da Presidência no final do primeiro Conselho de Ministros do XXIV Governo Constitucional.

Leitão Amaro acrescenta que são símbolos que a “identidade, a cultura e o povo português se reveem”.

