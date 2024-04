Governo da Guiné-Bissau vai avançar com campanha de recolha coerciva de sacos plásticos

O Governo da Guiné-Bissau vai avançar dentro de três meses com a campanha de recolha coerciva de sacos plásticos, que são proibidos no país, disse hoje à Lusa a Inspetora-Geral do Ambiente , Isabel Sanha

Neste momento decorre uma campanha de sensibilização nas rádios de Bissau, lançada pelo Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática, finda a qual, dentro de 90 dias, a Inspetora do Ambiente promete atuar para fazer cumprir a lei. Em 2014, o Governo até chegou a apreender e mandar guardar num armazém em Bissau toneladas de sacos plásticos importados, mas Isabel Sanha lamenta que a instabilidade governativa tenha feito esmorecer o processo de recolha.

“Há muito plástico no chão, às vezes, basta fazer um vento pequeno e já vêm os plásticos a voar. Temos muito plástico, nas ruas, no chão, nas nossas casas, no mar”, sublinhou.

Guiné-Bissau Sacos Plásticos Recolha Coerciva Proibição Ambiente

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Greve geral de três dias na Saúde e Educação na Guiné-BissauEm causa está a reivindicação de melhores condições de trabalho e salariais.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Greve geral de três dias na Saúde e Educação na Guiné-BissauUma greve geral de três dias arrancou hoje nos setores da Saúde e Educação na Guiné-Bissau, anunciou o porta-voz do movimento que junta sindicatos das duas áreas, Sene Djassi.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Boa Morte vai treinar a seleção da Guiné-BissauLuís Boa Morte vai ser selecionador da Guiné-Bissau. Assume o cargo a tempo inteiro no final da época e quer colocar a seleção africana no caminho das vitórias. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Boa Morte vai treinar a seleção da Guiné-BissauNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Greve na Guiné-Bissau afeta mais setor da Saúde do que EducaçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Presidente da Guiné-Bissau diz que vai perseguir “até na China” quem o insultarVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »