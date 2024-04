Governo cria Secretaria de Estado exclusivamente para o Desporto

20 anos depois, o Governo decidiu ter uma Secretaria de Estado exclusivamente para o Desporto , o que se deve saudar, uma vez que a costumeira junção do Desporto e da Juventude nunca trouxe os ganhos que muitos apregoaram.

Em 2013 esta política de junção das áreas atingiu o cúmulo com a criação do Instituto Português do Desporto e da Juventude , que ainda por cima “amarrou” o Secretário de Estado a tutelar uma única estrutura pública. Com a Juventude num Ministério próprio e o Desporto numa Secretaria de Estado dependente do Ministro dos Assuntos Parlamentares, parecem estar reunidas condições para concretizar esta proposta do COP, eliminando-se o conjunto de equívocos que, apesar dos esforços de quem exerceu a presidência do IPDJ, nunca foram desfeitos ao longo de 11 anos.

E ainda aproveitar o momento para refletir sobre a forma da Administração central do Estado intervir em estruturas maioritariamente públicas existentes no Desporto em Portugal.

Governo Secretaria De Estado Desporto Juventude Investimentos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governo AD contraria programa eleitoral na nomeação da secretária de Estado Adjunta e da JustiçaO Farense vence o Boavista por 2-0 e quebra uma série de nove jogos sem vencer na I Liga de futebol

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Governo AD contraria programa eleitoral na nomeação da secretária de Estado Adjunta e da JustiçaO novo piano do Metro do Porto é uma oferta de uma empresa multinacional de tecnologia. Quem passar e quiser tocar, toca. Quem quiser ouvir, fica a ouvir. O relógio marca 14h00 e a estação de Metro da Trindade, no Porto, está cheia. Centenas de pessoas cruzam-se: trocam de linha, entram e saem da estação. Mas, no meio da azáfama, uma música ecoa pelos corredores. Hallisson Lima toca um piano colocado no piso -1 da estação. Dezenas de espectadores reúnem-se, com um olhar curioso e atento. Sorrisos surgem nos rostos de quem interrompeu o seu trajeto para dar atenção a Hallisson. O novo piano do Metro do Porto é uma oferta da Critical Software, empresa multinacional de tecnologia, que este ano celebra 25 anos. O instrumento está disponível para uso livre do público: poderá ser um pianista com formação ou um amador que queira apenas experimentar

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

​Governo AD contraria programa eleitoral na nomeação da secretária de Estado Adjunta e da JustiçaPrograma eleitoral da AD pretende “criar incompatibilidade para cargo p&250;blico por exerc&237;cio de pr&233;vias fun&231;&245;es como magistrados judiciais e do Minist&233;rio P&250;blico nos tr&234;s anos anteriores”. Maria Clara Figueiredo esteve em fun&231;&245;es at&233; h&225; poucos meses.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Comité Olímpico de Portugal elogia qualidades técnicas e humanas de novo secretário de Estado do DesportoA expectativa de José Manuel Constantino é alimentada pela experiência de Pedro Dias no setor desportivo. O novo governante vai suceder na Secretaria de Estado a João Paulo Correia.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Pedro Dias é o novo secretário de Estado do DesportoPedro Dias, o novo secretário de Estado do Desporto do Governo de Luís Montenegro, ocupava o cargo de vogal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desde 2011 e tem um historial ligado ao futsal e ao desporto académico.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

O 'senhor Futsal' é o novo secretário de Estado do DesportoPedro Dias estava na FPF e faz agora parte do novo Executivo da AD, integrado no Minist&233;rio dos Assuntos Parlamentares.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »