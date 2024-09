Governo cria nova unidade da PSP para controlo das fronteiras aéreas

Governo anunciou a criação de uma nova unidade da PSP , a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que ficará responsável pelo controlo das fronteiras aéreas. Vão ser também agravadas as penas para quem agride professores, médicos e polícias.

"Temos que integrar os imigrantes que recebemos de uma forma eficaz e humanista, mas precisamos também de uma imigração regulada, com uma fiscalização ativa e que funcione”, indicou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Em briefing, Leitão Amaro anunciou também a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, dando à polícia a responsabilidade do controlo das fronteiras aéreas, de fiscalização em boa parte do território nacional - em complemento com a GNR - e a responsabilidade total em matéria de afastamento de cidadãos em situação ilegal.

isenção de custas e tornar parte destes delitos contra forças de segurança, guardas prisionais, professores e pessoal não docente nas escolas, profissionais de saúde e bombeiros em crime público.

Fronteiras Aéreas PSP Agressão A Funcionários Públicos Imigração Segurança Pública

