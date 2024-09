Governo cria linha de crédito para produtores de vinho

Mistério em Almada: Natalie foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vistaDois utentes acamados deixados sem água em lar em Vila Nova de GaiaCada português gasta 350 euros por ano em alimentos que não come“Fiquei sem nada": Pirata informático rouba subsídios a cuidadora informalSeis deputados arguidos em meio ano de ParlamentoO Governo anunciou a criação de uma linha de crédito de 100 milhões...

Vinho Crédito Produtores Agricultura Economia

Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de eurosCampanha é destinada a cooperativas e empresas que se dedicam à transformação de uva para vinho.

Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para produtores vinícolas“Esta &233; uma medida muito importante e que serve para apoiarmos os nossos viticultores", disse o Ministro da Agricultura e Pescas, Jos&233; Manuel Fernandes.

Governo cria linha de crédito de 100 milhões de euros para produtores vinícolasEsta medida, segundo o executivo, é mais uma que faz parte do plano estratégico para minorar o desequilíbrio no mercado criado pelo excesso de 'stock' de vinhos tintos em Portugal.

Governo cria linha de crédito de 100 milhões de euros para produtores vinícolasO novo apoio foi anunciado pelo Ministério da Agricultura e Pescas. São empréstimos de juro bonificado para ajudar o sector do vinho numa altura em que há excesso de stocks.

Governo cria linha de crédito de 100 ME para produtores vinícolasO Governo criou uma linha de crédito de 100 milhões de euros com juros bonificados destinada a produtores vinícolas, disse hoje o Ministério da Agricultura e Pescas em comunicado.

Governo cria linha de crédito de 100 milhões para produtores vinícolasO Governo criou uma linha de crédito de 100 milhões de euros com juros bonificados destinada a produtores vinícolas.

