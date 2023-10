Governo cede a senhorios e rendas vão subir quase 7%

Inquilinos acham que apoios podiam ter ido mais longe. Deco reconhece que risco de incumprimento pode subir.

O Governo prometeu e cumpriu. O aumento das rendas no próximo ano não vai sofrer nenhum travão, ao contrário do limite dos 2% que foi imposto este ano, e os senhorios vão poder subir os valores em 6,4% – o maior em 30 anos. No entanto, foram aprovadas medidas para reforçar os apoios. “Repetir a fórmula que foi adotada neste ano, não.

Ao que o Nascer do SOL apurou, esta subida foi decidida pelo Governo depois de ter revelado os aumentos na ordem dos 7,9% relativos ao salário mínimo nacional e de 6,2% das pensões que foram anunciadas no Orçamento do Estado para o próximo ano e, por isso, é considerado suportável pelo aumento dos rendimentos. headtopics.com

Ao Nascer do SOL, o presidente da ALP, Menezes Leitão, aplaude a medida e lembra que “temos leis e que as leis têm de ser cumpridas sob pena de as pessoas deixaram de ter confiança”, referindo que, a partir daí, espera que o mercado funcione de forma adequada.

O responsável lembra ainda que, desde 1985 até este ano, sempre foi aplicada a taxa de inflação na subida das rendas, tendo sido criado em 2023 “um problema injustificadamente”, acrescentando que “não o devia ter feito no ano passado mas, ao menos, agora reconheceu o erro, o que é positivo”. headtopics.com

Quanto aos apoios anunciados pelo Governo, diz apenas: “O Governo tem de deixar o mercado funcionar, dando naturalmente apoios e subsídios aos carenciados”.

Governo não impõe travão à actualização de rendas e apoia inquilinos directamenteTerão direito ao apoio os inquilinos com taxas de esforço superiores a 35% e rendimentos até ao sexto escalão de IRS. Consulte Mais informação ⮕

DECO elogia decisão do Governo de não impor travão às rendasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Atualização das rendas sem travão em 2024 mas apoios são reforçadosO Governo não vai impor em 2024 um travão às rendas, que serão atualizadas em 6,94%, tendo o Governo aprovado medidas para reforçar os apoios aos inquilinos. Consulte Mais informação ⮕

Inquilinos vão ser 'pressionados' por aumento das rendasAssocia&231;&227;o dos Inquilinos Lisbonenses sublinha diferen&231;a entre o aumento das rendas e o aumento dos apoios. Consulte Mais informação ⮕

Inquilinos querem taxa de esforço de 25% para rendasGoverno aprovou reforço no apoio às rendas, cobrindo 4,94% da atualização de 6,94% prevista a partir de 2024. Apoio abrange quem tem taxa de esforço acima de 35%, inquilinos querem baixar para 25% Consulte Mais informação ⮕

Maioria dos inquilinos fica sem apoio para atenuar aumento das rendas em 2024O apoio extraordinário à renda vai aumentar, no próximo ano, para todas as famílias que o recebem, mesmo nos casos em que o senhorio decida não actualizar a renda. Consulte Mais informação ⮕