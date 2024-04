Governo britânico convoca embaixadora israelita por morte de funcionários humanitários na Faixa de Gaza

O Governo britânico convocou, esta terça-feira, a embaixadora israelita Tzipi Hotovely por causa da morte de sete funcionários humanitários da ONG World Central Kitchen na Faixa de Gaza, entre os quais três britânicos, anunciou o Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque israelita não foi intencional mas afirmou que"isto acontece em tempo de guerra".

"a condenação inequívoca do Governo relativamente ao assassinato terrível de sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen, incluindo três cidadãos britânicosO ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, escreveu na rede social X que tinha falado com o seu homólogo israelita, Israel Katz, para sublinhar que as mortes dos trabalhadores humanitários eram "completamente inaceitáveis". Israel must urgently explain how this happened & make major changes to ensure safety of aid workers on the groun

