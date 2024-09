Governo aprova regime de isenção de contribuições sociais para empresas afetadas por incêndios

Um regime"excecional e temporário" vai vigorar por seis meses, sendo prorrogável por igual período, para as companhias atingidas pelos últimos fogosO Governo aprovou um regime"excecional e temporário" de isenção de contribuições para a segurança social para empresas afetadas pelos incêndios, de acordo com o decreto-lei que define os apoios, que prevê também incentivos financeiros à manutenção de...

O diploma determina também um apoio financeiro extraordinário às empresas para manutenção dos postos de trabalho,"pelo período de três meses, com possibilidade de prorrogação, mediante avaliação pelos serviços de segurança social", e que se destina apenas ao pagamento dos salários dos trabalhadores, até um montante máximo de dois salários mínimos, a que acresce subsídios de...

Aprovou também apoios diretos aos agricultores que podem chegar aos seis mil euros para compensar prejuízos agrícolas. Os incêndios florestais consumiram, entre os dias 15 e 20 de setembro, cerca de 135.000 hectares, totalizando este ano a área ardida em Portugal quase 147.000 hectares, a terceira maior da década, segundo o sistema europeu Copernicus.

Incêndios Empresas Apoio Financeiro Isenção Contribuições Sociais Emprego

