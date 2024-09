Governo Apresenta Contas sobre Falta de Professores em Portugal

Problema do lixo em Lisboa"não é culpa" das juntas de freguesiaAposentados começam a ser contratados na próxima segunda-feira. Mais de cinco mil professores concorreram ao concurso externo extraordinário. Anúncios feitos esta quinta-feira, no parlamento, numa audição ao ministro da Educação.

No arranque desta audição, o ministro Fernando Alexandre não quis deixar passar a oportunidade de esclarecer a"O número 324.228 que o Governo apresentou pela primeira vez no dia 14 de junho, quando apresentou um plano para combater o problema dos alunos sem aulas, é um número verdadeiro, que mede, neste caso, o número de alunos que estiveram sem aulas, multiplicado pelo número de disciplinas, em algum momento no mês de setembro.

