Governo Aperta Regras de Imigração com Coleta Biométrica

O Governo apertou as regras de imigração, e vai exigir a recolha de dados biométricos a todos os passageiros que chegarem de fora do espaço Schengen .António Leitão Amaro disse aos jornalistas quehoje aprovada pelo Governo e que vai ser enviada para a Assembleia da República.

"É um elemento fundamental para termos a informação adequada à fiscalização e garantir a regularidade da entrada em Portugal", afirmou o ministro.um forte investimento tecnológico em máquinas, equipamentos, pessoas e também nas regras de entrada e é por causa disso que hoje aprovamos uma proposta de lei que dará entrada no parlamento nas próximas horas e que já está agendada a discussão para daqui a duas semanas", disse ainda.O governante explicou ainda a estratégia que preside à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP e ao novo regime de retorno e afastamento de cidadãos em situação ilegal no país.

e pelo afastamento e retorno de cidadãos em situação ilegal, que, segundo o ministro, "hoje simplesmente não estava a funcionar".um novo regime de retorno e afastamento de cidadãos em situação ilegal no país.

Imigração Regras Dados Biométricos Schengen Portugal

Governo aperta controlo da imigração e expulsão de ilegaisLeitão Amaro anunciou novas regras para regular sistema de entradas e saídas de território nacional pelas fronteiras externas. PSP fica com competência para tratar do afastamento dos cidadãos ilegais.

Berlim endurece regras sobre imigração após atentadoA proibição do porte de armas brancas irá aplicar-se especialmente em eventos públicos, bem como em transporte de longa distância, referiu a ministra do Interior alemã.

Berlim endurece regras sobre porte de armas e imigração após atentadoApós atentado terrorista por parte de um migrante, em Solingen, o governo alemão anunciou medidas sobre porte de armas e imigração. Autoridades vão receber 'poderes extra' na 'luta contra islamismo'.

Média mensal de vistos de trabalho caiu desde anúncio das medidas do Governo para a imigraçãoO número total de vistos de trabalho e de vistos de procura de trabalho aumentou nos primeiros meses do ano, comparativamente a 2023.

António Leitão Amaro diz que Governo tem 'visão humanista' sobre migraçõesPatriarca de Lisboa tinha criticado a eventualidade de o Governo impor quotas para imigração.

Mariana Mortágua: 'O que o Governo fez foi aumentar com a imigração clandestina em Portugal'Para a coordenadora do BE, a atual lei da imigra&231;&227;o vai ter consequ&234;ncias: trabalhadores ter&227;o "menos sal&225;rio, com menos direitos, menos capazes de se inclu&237;rem na sociedade".

