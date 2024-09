Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas"possam pagar aos produtores de uva"O fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadeloEm causa alguns lances em que aparentemente os jogadores franceses “facilitam” para perder o jogo.

A ideia dos gauleses seria, alegadamente, conseguir um melhor emparelhamento para os oitavos de final da prova, que decorre no Uzbequistão. O selecionador da Líbia já prometeu uma queixa por, alegado, ‘Match fixing’. Nas redes sociais reagiu com a frase:"uma vergonha para o nosso desporto". O Paraguai estará igualmente a ponderar a impugnação do jogo.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para produtores vinícolas“Esta &233; uma medida muito importante e que serve para apoiarmos os nossos viticultores", disse o Ministro da Agricultura e Pescas, Jos&233; Manuel Fernandes.

