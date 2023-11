Governo angolano prevê crescimento do PIB de 2,8% e inflação de 5,3% em 2024

A proposta do OGE 2024 apresenta um saldo fiscal global superavitário de 17,4 mil milhões de kwanzas (19,6 milhões de euros), correspondendo a 0,02% do PIB, em resultado de receitas e despesas fiscais de 20,08% e 20,06% do PIB, respetivamente.

Segundo o Ministério das Finanças de Angola, para a cobertura das necessidades de financiamento do OGE 2024, a estratégia de financiamento estará centrada na emissão de dívida pública no mercado interno, com emissões regulares de bilhetes e Obrigações do Tesouro.

Pelo menos 57,8% do total da despesa do Orçamento para o exercício económico de 2024, estimado em 14,3 bilhões de kwanzas (16 mil milhões de euros), será alocado ao serviço da dívida pública, interna e externa.

Quanto à composição da dívida pública, em setembro passado, a dívida externa correspondia a 72,5% do total o equivalente a 38,33 bilhões de kwanzas (43,3 mil milhões de euros), um aumento em termos nominais de 57,7% face ao mês de dezembro de 2022.

:

VISAO_PT: Governo angolano prevê crescimento do PIB de 2,8% e inflação de 5,3% em 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Governo angolano contempla no OE aumento de 5% da função pública em 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Governo vai recorrer ao setor social para compensar quem não tem médico de famíliaMinistro da Sa&250;de lembra utentes que "ainda n&227;o t&234;m m&233;dicos de fam&237;lia" e anuncia que o Governo vai contratar ao setor social para garantir consultas de medicina geral e familiar.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Saúde sem acordo. Entidades apelam a último esforço para evitar caosVárias entidades do setor reagem com preocupação à falta de acordo entre Governo e sindicatos médicos.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Revisão da Lei Uber ainda não avançou cinco anos após criação do regime jurídicoJá este ano, o Governo voltou a adiar a revisão da lei que rege a atividade do setor TVDE, prevendo agora que esteja concluída em 2024.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Revisão da 'Lei Uber' ainda não avançou cinco anos após criação do regime jurídicoGoverno voltou este ano a adiar a revisão da lei que rege a atividade do setor TVDE, prevendo agora que esteja concluída em 2024.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »