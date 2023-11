Governo angolano espera défice de 0,1% em 2023

Os números constam da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2024, entregue na Assembleia Nacional na terça-feira e no qual se apontam alguns dos principais fatores que marcaram a gestão fiscal ao longo de 2023.

No entanto, as previsões foram impactadas pelas descidas da produção do petróleo no primeiro e segundo trimestres e consequente redução das receitas de exportação e receitas petrolíferas.

A reforma foi iniciada com o ajuste do preço da gasolina em cerca de 87,5%, passando de 160 kwanzas por litro para 300 kwanzas (18 para 34 cêntimos). Por outro lado, espera-se para 2023 um excedente primário de 5,1% do PIB,"o que é de importância vital para a manutenção da solidez das finanças públicas, e o que é positivo tendo em conta que os outros fatores que concorrem para a dinâmica da dívida exercerão um efeito negativo sobre o rácio da dívida, como a depreciação cambial e o abrandamento do crescimento económico".

"Se não fossem tomadas as medidas referidas, os prognósticos sinalizavam um défice global de 2,6% do PIB (0,9% no OGE2023), a redução do saldo primário para 3,9% do PIB (4,9% do PIB no OGE 2023) e o agravamento do défice primário não petrolífero para 7,8% do PIB (4,9% do PIB no OGE 2023)", indica o relatório.

: