Governo alarga prazo de candidaturas para concursos de educadores e professores

O Governo cedeu aos sindicatos e decidiu a

na sequência dos problemas relatados com a plataforma das candidaturas. “É fundamental que os concursos decorram dentro da normalidade garantindo a serenidade dos docentes da escola pública”, justifica o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, em comunicado. Ao final da tarde, a tutela liderada por Fernando Alexandre confirmou que o “aproximar do fim do prazo” para a submissão de candidaturas “sublinhando que “tem como prioridade assegurar a tranquilidade no arranque do próximo ano letivo” pelo que considera “fundamental” que os “concursos decorram dentro da normalidade garantindo a serenidade dos docentes da escola pública”.

