Governo acusa PS de 'indisponibilidade recorrente' após adiar reunião sobre Orçamento do Estado

"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndioSe o executivo acusa PS de"indisponibilidade recorrente", Pedro Nuno Santos nega qualquer"hesitação" e afirma que"não está disponível para alimentar discussões infantis e estéreis de gestão de agendas na praça pública".

O Executivo condenou o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, de"indisponibilidade recorrente", por este adiar por duas vezes o encontro. Do "bode expiatório" ao contacto com o filho de Marcelo: Tudo o que foi dito pela ex-secretária de Lacerda Sales na CPI

Orçamento Governo PS Pedro Nuno Santos Reunião

