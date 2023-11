Governador do Banco de Moçambique diz que política restritiva aliviou inflação

“Apesar de não se situar em níveis alarmantes, estamos a acompanhar atentamente a sua evolução”, disse. “O país apresenta um nível de reservas internacionais brutas suficientes para cobrir cerca de quatro meses de importações de bens e serviços, excluindo as importações dos grandes projetos”, afirmou ainda.

“O aumento da despesa decorre sobretudo da implementação da reforma salarial e dos gastos relacionados ao ciclo eleitoral”, alertou. Ainda segundo o governador do banco central moçambicano, “prevalecem elevadas incertezas quanto à magnitude dos impactos dos riscos” atuais, nomeadamente a partir do exterior, “amplificadas pela volatilidade nos mercados financeiros, o que tem exigido uma atuação da política monetária cada vez mais prudente”.

“É importante frisar que o excesso de liquidez no sistema bancário foi exacerbado pelo súbito aumento na despesa pública decorrente da implementação da Tabela Salarial”, sublinhou. “Em relação a atividade económica, espera-se que o padrão atual, dominado pela indústria extrativa, em particular a execução dos projetos do Gás Natural Liquefeito na bacia do Rovuma, continue a ser o maior impulsionador do crescimento do Produto Interno Bruto ”, disse.

O responsável considerou que continua a ser preciso “prosseguir com reformas visando combater a corrupção e melhorar o ambiente de negócios, tornando-o mais competitivo”, dando como exemplo a necessidade da criação do Fundo Soberano de Moçambique para “acumular poupanças com vista a responder a choques futuros”.

