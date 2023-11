Governador do Banco de Moçambique alerta para elevado incumprimento no crédito

“O setor bancário nacional continua sólido e bem capitalizado, tendo o rácio de solvabilidade se fixado em 24,0% em setembro do corrente ano, correspondente a 12,0 pontos percentuais acima do mínimo regulamentar”, destacou Zandamela, na abertura do 48.º conselho consultivo do banco central, hoje, na cidade de Inhambane.

Acrescentou que a nova plataforma de processamento da SIMOrede “tem a vantagem de oferecer uma diversificada gama de produtos e serviços entre novos e antigos, com destaque para a interoperabilidade entre as Instituições de Moeda Eletrónica, bancos e outros prestadores de serviços financeiros”.

Reconheceu igualmente que “outra reforma que contribuirá para melhorar o ambiente de negócios circunscreve-se no processo em curso de regulamentação da Lei cambial”, que “irá permitir a operacionalização do princípio da liberalização gradual da conta capital prevista na Lei Cambial, aprovada no ano passado”.

“É nossa convicção que a implementação efetiva do plano de ações contribuirá para reforçar um ambiente propício de atração de mais investimento direto estrangeiro”, concluiu.

