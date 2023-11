Gordura abdominal está relacionada com mudanças no cérebro antes dos sintomas de Alzheimer

Os investigadores descobriram que essa gordura abdominal oculta está relacionada com mudanças no cérebro até 15 anos antes de ocorrerem os primeiros sintomas de perda de memória na doença de Alzheimer. Maiores quantidades de gordura abdominal visceral na meia-idade estão ligadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, de acordo com uma pesquisa que será apresentada na próxima semana na reunião anual da Sociedade Radiológica da América do Norte (RSNA).

A gordura visceral é a gordura que envolve os órgãos internos nas profundezas da barriga. Os investigadores descobriram que essa gordura abdominal oculta está relacionada com mudanças no cérebro até 15 anos antes de ocorrerem os primeiros sintomas de perda de memória na doença de Alzheimer. De acordo com a Alzheimer's Association, existem mais de 6 milhões de norte-americanos a viver com a doença de Alzheimer. Em 2050, prevê-se que este número aumente para quase 13 milhões. Uma em cada cinco mulheres e um em cada 10 homens desenvolverão a doença de Alzheimer durante a vid





