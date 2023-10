Google pagou 26,3 MMUSD em 2021 para ser o principal motor de busca na internet

A verba não foi detalhada por destino, mas a estação televisiva CNBC assegurou que a principal beneficiária tinha sido a Apple.

O Departamento de Justiça dos EUA, que faz a acusação, argumenta que a tecnológica utiliza a sua posição dominante no mercado dos motores de busca para entravar outras empresas e causar uma espécie de círculo vicioso.

A Google, por seu lado, contra-argumenta que bastam uns `clics` do rato para utilizar um motor de busca alternativo. A tecnológica costuma divulgar os gastos na aquisição de tráfego, mas mistura-os com o dinheiro que dedica à publicidade. headtopics.com

Segundo a informação divulgada na sexta-feira, durante o julgamento, o custo de aquisição de tráfego quadruplicou entre 2014 e 2021, ao passo que as receitas triplicaram. Em 2021, a empresa obteve receitas de 146 mil milhões de dólares, como parte do negócio do motor de busca.

Este é o primeiro grande julgamento por monopólio do governo federal na era moderna da Internet, época em que as grandes tecnológicas se converteram em líderes de opina em áreas que vão desde a informação ao entretenimento. headtopics.com

