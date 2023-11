Gonçalo Inácio na agenda do Real Madrid para janeiro

Gonçalo Inácio, 22 anos, é um indiscutível no xadrez de Rúben Amorim e renovou contrato com os leões em agosto, passando o novo vínculo a ser válido até 2027, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.Os leões, entretanto, defrontam esta quinta-feira noite o Farense (20.15, Sport TV), em jogo do Grupo C da Taça da Liga.

"A direção não me fez ultimato nenhum, mas o clube assim o exige. Ao mudar um bocadinho a mentalidade não vamos estar aqui a dizer que queremos o segundo, o terceiro... vamos pelo primeiro lugar. O ano passado foi muito mau. O Sporting não irá acabar se não ganhar a Liga, está mais forte, no caminho certo, mas temos de enfrentar as coisas assim. Metendo mais ou menos pressão, temos sempre de ganhar.

Os leões não podem perder esta noite, caso contrário são já afastado da final four da Taça da Liga, pois o Farense já tem uma vitória, por isso, lembrou Amorim, trata-se de"um jogo decisivo":"É importante vencer, dá-nos vantagem para o segundo jogo, não fica decidido mas damos um passo importante."

